Москва отвергла ультиматум Запада по Украине

Москва не поступилась своей гордостью. Российская сторона отвергла ультиматум по условиям урегулирования на Украине, который выдвигал Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил российский министр иностранных дел в интервью гендиректору ТАСС, Запад заявляет, что еще подумает, когда возобновлять переговоры с Россией по Украине. Оппоненты настаивают на сохранении нацистского режима в Киеве.

Сложившуюся ситуацию Лавров назвал нешуточной: по словам министра, на Россию ополчился весь западный мир. Запад опять заговорил о "стратегическом поражении" России. Власти стран ЕС активно поддерживают релокантов, которые организуют в Европе антироссийские общества и собирают средства на подпольную борьбу.