Москва не поступилась своей гордостью. Российская сторона отвергла ультиматум по условиям урегулирования на Украине, который выдвигал Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как отметил российский министр иностранных дел в интервью гендиректору ТАСС, Запад заявляет, что еще подумает, когда возобновлять переговоры с Россией по Украине. Оппоненты настаивают на сохранении нацистского режима в Киеве.

Сложившуюся ситуацию Лавров назвал нешуточной: по словам министра, на Россию ополчился весь западный мир. Запад опять заговорил о "стратегическом поражении" России. Власти стран ЕС активно поддерживают релокантов, которые организуют в Европе антироссийские общества и собирают средства на подпольную борьбу.