Карл III и принц Уильям находятся в состоянии тайной войны: бесит больше, чем Гарри

Карл III и принц Уильям крупно поскандалили. "Война" во дворце началась из-за вопросов, связанных с работой и публичным образом королевской семьи. Монарх разочарован в старшем сыне и теперь считает своего наследника более раздражающим, чем принца Гарри.

На протяжении многих лет Карл III и принц Уильям представлялись обществу как единый фронт во главе королевской семьи, однако в последние недели различия в их взглядах на монархию стали особенно заметны. Король, продолжающий проходить лечение от рака, за последние 12 месяцев провёл 175 официальных мероприятий, тогда как в графике Уильяма было множество отпусков и небольшое количество выходов в свет.

На этом фоне Гарри недавно завершил четырёхдневный визит в Великобританию, включавший мероприятия, связанные с Invictus Games, а также встречу с отцом в Кларенс-хаусе, которая, по мнению некоторых экспертов, была неожиданно хорошо воспринята общественностью.

"Всё сильнее заметно, что король чувствует, будто основная тяжесть существования монархии лежит именно на его плечах, особенно когда он сравнивает собственный насыщенный график с графиком своего наследника. Он прекрасно осознаёт, что продолжает выполнять огромное количество официальных обязанностей, несмотря на серьёзную болезнь, и этот контраст начинает всё больше раздражать его за закрытыми дверями", — сообщил источник, знакомый с ситуацией во дворце.

Карл III искренне ценит желание Уильяма быть хорошим отцом — он знает, что это идёт от сердца. Но одновременно королю трудно избавиться от ощущения, что тщательно выстроенный образ принца Уэльского неизбежно вызывает сравнения с его собственным прошлым, и такие сравнения далеко не всегда оказываются в пользу монарха.

Королевский биограф Тина Браун также предположила, что сейчас негодование Карла III в большей степени направлено на старшего сына. "Мне рассказывали, что король раздражён своим старшим сыном и наследником даже больше, чем блудным Гарри. Почему-то преданность Уильяма роли отца воспринимается как молчаливый упрёк в адрес самого короля и его недостатков как родителя", — сообщила биограф.

Браун также обратила внимание на различия между графиком Уильяма и рабочей нагрузкой Карла. По ее словам, у принца было пять подтверждённых отпусков за последние семь месяцев, а первая неделя Уильяма после возвращения включала всего два мероприятия: совместный поход с дочерью на матч группового этапа женского Кубка мира по регби и прогулку по новым садам Музея естественной истории. Тем временем Карл, несмотря на борьбу с раком, продолжает упорно работать.

Кроме того, Браун считает, что последняя поездка Гарри стала успешной попыткой "перезапустить" его образ в Великобритании, что может вызвать беспокойство Уильяма.

"Наконец-то принц Гарри всё сделал правильно, и это плохая новость для принца Уэльского. После пяти лет, в течение которых он излучал раздражение, гнев и говорил терапевтическими штампами, рыжеволосый нытик наконец понял, что всё, что нужно членам королевской семьи, чтобы завоевать симпатии публики, — это ездить по Великобритании и улыбаться", — подчеркнула эксперт.