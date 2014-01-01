Российские войска зашли в Дружковку

Штурмовые подразделения группировки ВС России "Юг" вошли в Дружковку. Российские бойцы движутся дальше, сообщили в пресс-центре группировки.

Дружковка – населенный пункт расположена в северной части Донецкой Народной Республики. Боевики ВСУ с 2014 года создавали там систему укреплений. Город образует агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и освобожденной Константиновкой: это ключевой транспортно-логистический узел в Донбассе, который используется ВСУ.

Как уточнили в пресс-центре, в Дружковку вошли штурмовые группы 3-го армейского корпуса. Украинские пропагандисты продолжают утверждать, что Константиновка еще под контролем ВСУ, а русские даже не подошли. Тогда как в реальности российские подразделения уверенно продвигаются вперед, приводит заявление военных РИА Новости.