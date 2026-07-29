Детей посылали на теракты: чем опасен бот "Дайвинчик"

Сервисы, подобные чат-боту "Дайвинчик/ Leo", имеют максимальную вероятность обмана и попыток вовлечения в незаконную деятельность.

Этот чат-бот является небольшой площадкой, поэтому вероятность попасть в сети злоумышленников очень высока, предупредил россиян ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Большие сервисы - они дают хоть какие-то правила общения и прочие вещи. Если этот сервис незнакомый, вероятность того, что тебя обманут, ты попадешь на деньги, тебя попытаются вовлечь в незаконную деятельность, она максимальная", - сказал он РИА Новости.

Ранее ФСБ разоблачила вербовку подростков украинскими спецслужбами через чат-бот знакомств "Дайвинчик/ Leo" в Telegram. 46 молодых людей в возрасте от 12 до 22 лет из 17 регионов России были втянуты в преступную деятельность через этот чат-бот украинскими спецслужбами.

Всего на чат-бот подписаны более 13,5 миллионов человек. Вступить можно без регистрации и оплаты, выяснил ТАСС. По данным Mash, администраторы ресурса могут находиться за границей.