Российские войска продолжают специальную военную операцию. От украинских боевиков освобождены еще два населенных пункта, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области установили подразделения группировки войск "Север". А бойцы группировки войск "Центр" освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили около 1 330 военных.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Поражены склады с военными грузами в украинских портах и два судна с грузом для украинской армии. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил украинский безэкипажный катер. Средства ПВО сбили за сутки 4 ракеты большой дальности "Нептун" и 619 беспилотников.