Обещают одно - делают другое: Лавров высказался о политике Запада

Обещают одно - делают другое. Так лаконично описал Сергей Лавров политику стран НАТО, которые ведут диалог с нашей страной. В интервью телекомпании ВГТРК глава российского МИДа подчеркнул: в Москве к такому поведению привыкли и все уловки Запада остаются бесплодными.

Как, например, инициативы по заморозке конфликта на Украине. Лавров отметил: военная поддержка киевского режима и введение множества антироссийских санкций - признак отчаяния стран Запада, которые не выдерживают честной конкуренции. И в страхе перед Россией предпочитают открыто поддерживать неонацистов.

"Мы завершаем дело наших дедов и прадедов, которые уничтожили нацизм, но наши бывшие союзники этот нацизм спасли. Известно про судьбу генералов вермахта, которые на Западе обрели и дом, и кров. И сейчас – никто никогда не мог подумать, что это произойдёт, – но нацизм возрождается уже в открытую, даже никто не скрывает. Поэтому нет другого у нас варианта, если мы хотим остаться нашей русской цивилизацией", - сказал Лавров.