ЦИК зарегистрировал кандидатов федеральных списков от партий "Яблоко" и "Родина"

Еще два политических объединения допущены к выборам в Госдуму девятого созыва. Сегодня Центризбирком зарегистрировал кандидатов федеральных списков от партий "Яблоко" и "Родина".

По итогам проверки представленных документов ЦИК утвердила перечень из 269 представителей "Яблока". Ещё 296 человек будут представлять на выборах "Родину".

Таким образом, на данный момент к избирательной кампании официально допущены 9 из 11 партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента.

В ходе сегодняшнего заседания глава комиссии рассказала и о других избирательных кампаниях, которые также пройдут в единый день голосования.