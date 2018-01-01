Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3000-го электробуса

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске трехтысячного электробуса. Курсировать он будет на маршруте 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная". Уже к 30 году свыше 85 процентов рабочего парка Мосгортранса будут составлять именно электробусы. А благодаря московскому заказу на новый подвижной состав в регионах России создано порядка 275 тысяч рабочих мест.

На его борту гордая надпись: трехтысячный - это электробус. Современный, комфортный, а главное безопасный. И сегодня прямиком с завода он снова вышел на линию. Сергей Собянин поблагодарил сотрудников Мосгортранса за их ежедневный самоотверженный труд и вручил заслуженную награду.

"3 тысячи электробусов перевозит огромное количество пассажиров, делает воздух чище, город – комфортнее. Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта – предприятиям "ГАЗ", "КамАЗ", с которыми мы вместе создаем продукцию высокого, мирового уровня, создаем десятки тысяч рабочих мест во многих субъектах Российской Федерации", – сказал Собянин.

Юбилейный трёхтысячный электробус вышел на маршрут № 119 от Киевского вокзала до метро "Нагорная". Ежедневно этим маршрутом пользуются около 5 тысяч пассажиров. В машинах нового поколения — увеличенный запас хода до 90 километров, улучшенная климатическая система, сенсорные кнопки открытия дверей, адаптивное освещение. Для маломобильных пассажиров — откидная аппарель и кнопка вызова водителя. А еще USB-зарядки для гаджетов и медиаэкраны с информацией о маршруте.

"Увеличилась накопительная площадка размещения колясок, велосипедов. Появилась накопительная площадка для размещения багажа и для водителя в кабине рабочее место стало более комфортным", - сообщил Николай Давыдов, начальник отдела эксплуатации электробусного транспорта службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП "Мосгортранс".

За рулём общественного транспорта Анна уже 11 лет. Говорит, пришла в профессию, чтобы попробовать для себя что-то новое. Начинала с обычных дизелей и, как только представилась возможность, перепрошла обучение.

"Мне стало интересно пойти на электробус как на новое транспортное средство. То есть, я считаю, что в Мосгортрансе есть возможность развиваться даже внутри своей профессии. Просто обычное праздное человеческое любопытство, всегда хочется что-то поменять", - сказала Анна.

Впервые на дороги столицы электробус вышел еще в сентябре 2018 года. Тогда транспорт будущего начал курсировать в экспериментальном режиме по 73 маршруту: от южного вестибюля ВДНХ, дальше по улицам академика Королева, Ботанической и почти по всему Алтуфьевскому шоссе. Новинка себя не только оправдала, но и осталась в сердцах миллионов. Сегодня электробусами обслуживается больше трёхсот маршрутов, а число поездок превысило миллиард.

"Особая благодарность от 25-тысячного коллектива за инфраструктуру, которая создается в эти годы, вы запустили три самых современных дома для электробуса, самый большой в Европе - это Красная Пахра, Митино, Салтыковка, сеть конечных станций не имеет аналогов в мире", - отметил Николай Асаул, генеральный Директор "Мосгортранс".

Москва продолжает обновлять свой транспортный парк, к 2030 году по планам электробусы составят свыше 85 процентов всего наземного транспорта столицы.