В столице наградили лауреатов конкурса "Московское качество"

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса "Московское качество" прошла в столице. Названы имени в категории "Мучные кондитерские изделия".

Их выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин". В финал вышли свыше 70 московских предприятий, причем не только крупных, но и небольших.

Победителями стали 11 из них. Они производят торты, пряники, вафли, пирожные и кремовые корзиночки. Вручение наград прошло в Московской торгово-промышленной палате, которая уже не первый год при поддержке Правительства Москвы и под патронатом Московской городской думы проводит этот конкурс, чтобы определить лучшие товары и услуги на столичном рынке.