Незаконный оборот камчатского краба пресекли в Подмосковье. Стоимость товара составила более 21 миллиона рублей.
По предварительным данным, морской деликатес перерабатывали на территории цеха в Долгопрудном. Во время обыска на складе и в производственных помещениях обнаружили около 900 килограммов краба.
"Продукция не имела предусмотренной законодательством маркировки. В дальнейшем нелегальный товар сбывался в ресторанах и кафе Москвы. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.