Незаконный оборот камчатского краба пресекли в Подмосковье. Стоимость товара составила более 21 миллиона рублей.

По предварительным данным, морской деликатес перерабатывали на территории цеха в Долгопрудном. Во время обыска на складе и в производственных помещениях обнаружили около 900 килограммов краба.