В Третьяковской галерее открыли выставку "Павел Третьяков и Василий Поленов"

Эта небольшая фокус-выставка неслучайно открылась во втором зале Исторического корпуса галереи. Именно здесь в своё время был рабочий кабинет Павла Третьякова. И в нём наверняка мог бывать Василий Поленов.

Художник и меценат - всегда особые отношения. Поленов и Третьяков - не исключение. Ещё в 1876-м году коллекционер приобрел первую работу молодого художника, написанную во время его поездки по Западной Европе. В картине "Право господина" Третьякова привлекло и мастерство Поленова, очень точно и тонко передавшего эмоции, и нетривиальная острая тема.

"Этот сюжет связан с так называемым правом первой ночи. Мы можем увидеть, с какой тщательностью Поленов подходит к проработке именно самой эмоциональной реакции девушек, которых привели к сюзерену, когда они совершенно подневольные и не имеют голоса", - рассказала Вера Бодунова, куратор выставки "Павел Третьяков и Василий Поленов".

За двадцать лет сотрудничества Третьяков стал обладателем многих поленовских шедевров - сейчас в галерее порядка 160 живописных работ. Но вот одну картину ему купить не удалось. Хотя изначально мечтал о ней, и даже приобрел больше 100 этюдов. Это полотно - "Христос и грешница". Поленов работал над ним больше десяти лет. Для него была важна историческая достоверность каждой детали. Недаром совершил большое путешествие по странам Ближнего Востока, собирая фактуру, персонажей, способных передать главный смысл.

За право приобрести это грандиозное полотно Павлу Третьякову пришлось конкурировать с самим императором. Александр Третий тогда издал регламент, запрещающий продавать работы с выставки передвижников до его посещения. И выбрал для своей коллекции именно поленовскую "Христос и грешница".

"Жена Поленова уговаривала продать эту картину Третьякову и многие из московского окружения. Почему? Потому что Александр III, собирая свою коллекцию, она находилась у него, она была закрытая для широкой публики. А галерея Третьякова была открыта для публики с восемьдесят первого года", - рассказала Татьяна Юденкова, заместитель генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи.

Но обладателем картины тогда все же стал Александр III. Она теперь хранится в Русском музее. Но на этой выставке - исторический, символический момент - впервые "Христос и грешница" - в Третьяковской галерее, в кабинете коллекционера. Говорят, когда один из учеников Поленова только увидел это масштабное полотно, сказал: оно как солнце. Согревает. И у всех, кто придет в Третьяковку до середины января следующего года, есть шанс греться в этих лучах.