Ольга Абрамова возглавила Удмуртию

Советница главы Минсельхоза 44-летняя Ольга Абрамова назначена временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

Абрамова родилась, выросла и работала почти все время в Удмуртии. Путин отметил ее большой опыт и вклад в развитие Республики, а также пожелал ей удачи на новом месте.

"Дослужились до фактически председателя правительства", – отметил президент в ходе встречи с ней в Кремля.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.