"Ни одного Нового года мы вместе не провели": непростое детство внука Пугачевой Дени Байсарова

Личная жизнь Кристины Орбакайте всегда была насыщена событиями. От разных возлюбленных певица родила троих наследников. И если сейчас дочери Клавдии звезда старается уделять как можно больше внимания, то сын певицы от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова когда-то страдал от частого отсутствия мамы.

Детям звезд нередко приходится мириться с плотным рабочим графиком своих родителей. Таким ребенком рос и Дени Байсаров. И когда во время расставания мамы и папы пришлось выбирать, с кем остаться, он долго не думал.

В давнем громком судебном процессе участвовал звездный адвокат Александр Добровинский. Причем юрист представлял интересы Руслана Байсарова, не побоявшись, по сути, выступить против всесильной Аллы Пугачевой. Примечательно, что для Александра Андреевича в том деле наиболее важно было услышать самого Дени. Хотя общество давило на юриста, утверждая, что ребенок непременно должен остаться с матерью.

"Дени хотел жить с папой и объяснял это очень понятно. Милейший мальчишка был. Говорил: "Я обожаю маму и бабушку, но ни одного Нового года мы вместе не провели, потому что они работают. Когда мама в Москве, хочу жить с ней. Когда она на гастролях, хочу жить с папой". Было очень мило и по-детски правильно", — вспоминал Добровинский в одном из интервью.

Сейчас 28-летний Дени вряд ли часто думает о том, что ему пришлось пережить в детстве. Хотя для многих подростков такой опыт — расставание родителей, суды и так далее — часто бывает травмирующим. Однако глядя на младшего внука Аллы Пугачевой нельзя сказать, что с ним что-то не так. Наоборот, Дени уже успел получить образование, устроиться на работу и даже найти дополнительный способ заработка. О своей насыщенной жизни Байсаров время от времени рассказывает в личном блоге.

Недавно Дени признался, что покинул Россию. Правда, в отличие от звездной бабушки, проживающей вместе с мужем-иноагентом и детьми на Кипре, молодой человек лишь на время уехал за границу. В Монако Байсаров отправился отдохнуть, где, к слову, встретился с мамой. Однако при этом даже во время отпуска сын Кристины Орбакайте продолжает работать, руководя занимающейся организацией мероприятий фирмой дистанционно.