Зеленский снял Крым с украинской повестки дня

Вопрос возвращения Крыма не является первоочередным, на данный момент он снят с повестки дня, заявил Владимир Зеленский. Украинского лидера спросили о значении крымского вопроса в свете ударов ВСУ по полуострову.

Как заявил глава киевского режима в эфире программы Hannity на телеканале Fox News, к сожалению, этот вопрос не является первоочередным – возможно, пока не является, Зеленский не знает точно. В то же время, подчеркнул украинский лидер, Киев по-прежнему считает вопрос территорий принципиальным. Но самое главное – не потерять людей, заявил он. Ранее в Киеве пояснили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы для улучшения ситуации на фронте.

Также Зеленский раскрыл в интервью содержание и результат своих переговоров с президентом США. По его словам, Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot. Поддержал Трамп, по словам Зеленского, и другие инициативы в сфере оборонного сотрудничества.