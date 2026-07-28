Снова "Один дома": Маколей Калкин вернулся к роли Кевина

Культовая франшиза "Один дома" возрождается. Маколей Калкин провел переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера, сообщает TMZ.

По данным инсайдера Мэтта Беллони, студия пришла в восторг от идеи актера и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей. Встреча с представителями Disney прошла в студии в Бербанке.

Маколей впервые сыграл героя в возрасте девяти лет. Детали нового сюжета не разглашаются, известно лишь, что руководству очень понравилось то, что Калкин придумал для современного Кевина. Актер делился концепцией в прошлом году во время тура, посвященного 35-летию фильма. Его герой — разведенный или овдовевший отец-одиночка. А сын, обиженный на недостаток внимания, не пускает отца в дом, расставляя ловушки, как это делал в детстве сам Кевин.