"Попрошайка взялся за старое": Зеленский удивил предложением обмена

Владимиру Зеленскому удалось удивить наблюдателей неожиданным предложением, сделанным во время переговоров с Дональдом Трампом. Украинский лидер попросил у президента США 300 ракет Patriot – а взамен заявил, что готов предоставить украинские военные технологии.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя столь щедрое предложение, отметил с сарказмом – да, именно в этом нуждались американцы. Как написал Боуз в социальной сети X, киевский попрошайка вновь взялся за старое.

Зеленский встретился с Трампом в Белом доме во вторник. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники. Журналистов на мероприятие не пригласили.