Беглая дочь Владимира Машкова нашла приличную работу в Нью-Йорке

Дочь Владимира Машкова четыре года назад переехала в США. Мария публично заявила, что "окончательно отреклась от отца", после чего получила американское гражданство. Долгое время актриса в компании таких же беглецов и иноагентов моталась по миру и пыталась заработать на русскоязычных зрителях.

Вскоре после отъезда Мария объяснила свой поступок, мол, в России она не может дышать полной грудью. Машкова была уверена, что за океаном ее ждут признание, уважение и новые горизонты. Актриса быстро получила американский паспорт, и начала резко высказываться о своей Родине. Однако вскоре суровая реальность обрушилась на Марию.

Оказалось, что в Америке никого не удивить статусом "дочери звезды", в Голливуде таких тьма. Для заграничных продюсеров и режиссеров ее фамилия — лишь труднопроизносимая комбинация букв. Машкова оказалась без работы, зато с космическими счетами за электричество и аренду квартиры.

Пришлось наследнице артиста полностью менять свою жизнь. Мария устроилась на работу в Нью-Йоркскую киноакадемию. Машкова стала учителем. Она преподает актерское мастерство детям в лагере, который действует при академии.

Мария призналась, что никогда и не думала, что станет учительницей. Однако новый опыт настолько увлек ее, что Машкова неожиданно для самой себя почувствовала настоящее призвание к преподаванию. Актриса уверяет, что теперь иначе смотрит на возраст и убеждена: даже после 40 лет человек вполне может полностью изменить свою жизнь, отказаться от прежнего пути и найти дело, которое действительно приносит удовлетворение.