Неизвестный выстрелил в руководителя компании-разработчика дронов в Туле

Покушение на руководителя компании-разработчика беспилотников Андрея Черезова совершено в Туле. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении СК России по Тульской области.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева. Киллер поджидал бизнесмена на лестничной площадке. Он трижды выстрелил в Черезова, после чего скрылся. Потерпевший выжил, его госпитализировали.

По одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью Черезова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства нападения.