Зеленский предложил помощь Макрону

Владимир Зеленский предложил помощь Эммануэлю Макрону. Украинский лидер поговорил с президентом Франции по телефону - в самолете, по дороге из Вашингтона.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, он заверил Макрона, что украинские специалисты помогут французам справиться с лесными пожарами. Глава киевского режима также рассказал французскому лидеру об итогах своего визита в США.

Как сообщалось, в Вашингтоне Зеленский попросил у Дональда Трампа пакет ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не допустить зимой энергетической катастрофы на Украине. Киев также обсуждает с американскими военными компаниями модификации украинских ракет, которые позволят иметь снаряды, схожие с Patriot по боевым характеристикам.