Король Карл III отказывается спать в одной кровати с Камиллой Паркер-Боулз: и вот почему

В резиденции 77-летнего Карла III и его 79-летней жены Камиллы Паркер-Боулз три спальни — по одной личной для каждого и ещё одна общая. Это отражает давнюю королевскую традицию спать раздельно, хотя есть и еще одна причина, почему монарх оказывается делить постель с женой.

"Старые травмы со временем дают о себе знать, поэтому организация сна прежде всего связана с комфортом и полноценным отдыхом. Это гораздо более практическое решение, чем символический жест — оно позволяет Карлу и Камилле иметь необходимое пространство для восстановления и спокойно спать, не подвергая организм лишней нагрузке", — сообщил инсайдер из дворца.

Давно известно, что у короля хронические проблемы со спиной, принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" писал, что его отец ежедневно выполнял стойки на голове и проходил физиотерапию из-за болей в шее и спине, большая часть которых была вызвана игрой в поло.

Годы, когда Карл III активно играл в поло, были отмечены многочисленными травмами. В 1990 году тогдашний принц Чарльз, которому было 42 года, провёл неделю в больнице после того, как сломал локоть во время матча. Ему потребовалась трёхчасовая операция.

Гарри в своих мемуарах описал другой, гораздо более серьёзный несчастный случай, произошедший с его отцом во время игры в поло. "В детстве я видел, как папа очень сильно упал. Лошадь споткнулась, и земля одновременно ударила его и словно поглотила. Помню, я тогда подумал: „Почему папа храпит?“ А потом кто-то закричал: „Он проглотил язык!“ Один из игроков быстро среагировал, спрыгнул с лошади и спас папе жизнь", — делился герцог Сассекский.

Между тем, приближенные короля уверяют, что брак Карла III и Камиллы строится на духовной близости, а раздельные спальни — всего лишь часть того, как они организовали совместную жизнь. "Когда человек годами страдает от болей в спине, правильно подобранное место для сна, необходимая поддержка и возможность отдыхать, не усугубляя состояние, действительно имеют огромное значение", — подчеркивают во дворце.

Напомни, что сейчас Карл III проходит лечение от рака. Хотя Букингемский дворец не раскрывает точный диагноз, последние сообщения свидетельствуют о том, что терапия постепенно становится менее интенсивной благодаря положительной динамике.

Монарху диагностировали нераскрытую форму рака в феврале 2024 года после госпитализации, связанной с лечением доброкачественного увеличения предстательной железы. Во время обследования врачи обнаружили онкологическое заболевание. С тех пор Карл продолжает выполнять государственные обязанности, проходя амбулаторное лечение.