Министр иностранных дел России Сергей Лавров скептически высказался о стремлении канцлера ФРГ Фридриха Мерца к статусу безоговорочного европейского лидера.

Как напомнил глава российской дипломатии в интервью ТАСС, "сейчас мы воюем с прямыми последователями и потомками тех нацистов", причем "в том же составе". Лавров подчеркнул, что "очень горд за то, что народ воспринимает это правильно — так, как велела нам история и те, кто победил нацизм".

Что касается западных пособников киевского режима, министр напомнил про публичные заявления Мерца о том, что немцы "опять будут главные в Европе". В ответ на это Лавров заявил: "Если ты такой откровенный — будь готов".

Незадолго до этого официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Западную Европу, некогда освобожденную от фашизма и нацизма и получившую настоящую свободу благодаря советским солдатам, "хватило на 80 лет". Теперь европейские страны вновь стремятся превратить себя в "неонацистское милитаристское чудовище".

МИД России уже обращал внимание на тенденцию к возрождению нацизма в Европе и двойные стандарты Запада. Ведомство напомнило о том, что "сделано с русским языком на Украине этими неонацистским правителями и какая судьба уготована канонической Украинской православной церкви".