Глава Минздрава рассказал о судьбе норматива в 15 минут на пациента

Российские учреждения здравоохранения пересматривают подход к нормированию времени, которое отводится на прием пациентов. Об этом рассказал в среду, 29 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как заявил глава Минздрава в эфире радио "Комсомольская правда", всем известный норматив в 15 минут, которые отводятся на прием одного пациента, — это усредненный показатель. Он учитывает и тех, кто заглядывает в кабинет "только спросить", и пришедших на первичный прием, и посещающих врача повторно.

Однако сейчас нормирование становится более гибким. Как отметил Мурашко, в поликлиниках внедряют опросники, которые пациенты заполняют до визита. Это позволяет врачу заранее узнать жалобы и более рационально планировать приемное время.

13 июля глава федерального кабмина Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями подчеркивал, что одинаково высокие стандарты здравоохранения должны быть обеспечены во всех российских регионах. В России утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Он поможет повысить доступность и качество медпомощи гражданам.

В Минздраве между тем перечислили пять главных достижений российского здравоохранения за последнее время. Михаил Мурашко называл среди них снижение младенческой и детской смертности, борьба с ожирением, вакцинация и диспансеризация, улучшение инфраструктуры, ориентированность на перинатальную помощь.