Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Гроза с сильным ветром идут на Москву. О погодной опасности жителей столицы предупредили в канале московского комплекса городского хозяйства в "Максе".

Коммунальщики привели прогноз синоптиков. Метеорологи предупредили, что с 18:00 29 июля и до 9:00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 м/с.

Горожанам напомнили о мерах безопасности. Надо быть предельно внимательными на улице. В непогоду не следует укрываться под деревьями, не парковать автомобили вблизи деревьев или шатких конструкций.