Биньямин Нетаньяху не пожелал встречаться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об отказе израильского премьера от переговоров с украинским лидером сообщает Haaretz, ссылаясь на два знакомых с ситуацией источника.

Украинский источник издания утверждает, что предложение о встрече поступило от канцелярии Нетаньяху. Однако, после того как офис Зеленского подтвердил готовность к переговорам, израильская сторона перестала выходить на связь. Позже отказ объяснили плотным графиком премьер-министра.

Другой источник заявил изданию, что инициатива исходила от украинской стороны. Однако офис Нетаньяху просто не ответил на запрос о переговорах. Формальным поводом для поездки Зеленского и Нетаньяху в Вашингтон было участие в церемонии прощания с Линдси Грэмом, внесенном в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.