Глава Минобороны Польши отверг риск нападения России

Нет никаких оснований говорить о том, что Россия могла бы готовить нападение на Польшу. Такое заявление сделал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Как заявил политик в эфире RMF FM, "никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабной конфликт на Украине, не существует".

В то же время, утверждает Косиняк-Камыш, Россия якобы усилила диверсионную и провокационную деятельность, а также пропаганду.

Ранее в Министерстве обороны Литвы признали, что нет никаких признаков подготовки России к нападению на прибалтийские государства. Соответствующий вывод был сделан на основании данных литовской разведки.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен задаться вопросом о том, зачем это могло бы понадобиться нашей стране. Политик подчеркнул, что "это не просто бред", а "сознательная провокация, чтобы создать угрозу, которой не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону".