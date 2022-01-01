Выяснилось, чем грозит России решение Финляндии прекратить обслуживание опор линий связи

В Финляндии намерены с 2027 года прекратит обслуживание опор линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Соответствующее предупреждение распространила финская энергетическая компания Fingrid.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке, "кабель будет обрезан, а опоры — разобраны".

Другой собеседник информированный собеседник издания уточнил, что из-за прекращения российских поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года на фоне неплатежей обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно.

В компании "Россети" пояснили, что участок линии электропередачи 400 кВ ПС Выборгская — ПС Юлликкяля / ПС Кюми находится в режиме ограниченной эксплуатации, энергопереток и передача технологической информации не осуществляются.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин написал в своем MAX-канале, что российские пользователи никаких изменений не почувствуют, "как бы финны ни старались". Российский интернет-сегмент изначально строился как неотъемлемая часть глобальной Сети, которой и останется. Изоляция России от глобального интернета из-за планов Финляндии точно не грозит, заверил Горелкин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, а функционирование Сети должно подчиняться внутреннему законодательству.