72-летний Андрей Макаревич* в пятый раз станет отцом

Покинувший Россию иноагент Андрей Макаревич* в 72 года готовится снова стать отцом. 42‑летняя жена музыканта Эйнат Кляйн беременна. Для артиста этот ребенок станет пятым.

Секрет Макаревича* и Кляйн раскрыла журналистка Божена Рынска. "У него скоро будет еще один ребенок. Брат или сестра его четырехлетнему сыну Эйтану", — объявила Божена в своем телеграм-канале.

Журналистка уверяет, что она лично разговаривала со звездной парой в Латвии, куда супруги приезжали на фестиваль Лаймы Вайкуле, и точно уверена, что Эйнар беременна. Правда, Рынска не уточнила, получила ли она разрешение сообщить всему миру столь личную новость.

Напомним, что Андрей Макаревич* был женат четыре раза. От разных женщин у него есть двое взрослых дочерей и сын. Эйнат Кляйн — фотограф и гид, она стала четвертой женой музыканта. Влюбленные сыграли свадьбу в 2019 году, а уже в 2021‑м Эйнат подарила мужу сына.

Сейчас Макаревич* с семьей живет в Израиле, куда он уехал вскоре после начала СВО. Артист публично критикует действия российских властей.

*Включен в реестр иностранных агентов