Избившие ученого на Урале подали встречное заявление: агроном якобы угрожал детям палкой

Цепь роковых событий началась на экспериментальном поле Уральского аграрного научно-исследовательского центра недалеко от поселка Исток, что под Екатеринбургом. 13 июля директор центра, известный ученый-растениевод Никита Зезин со своим заместителем Александром Шаниным отправились осматривать всходы. Их внимание привлекли дети, на вид - младшие школьники, которые катались по полю на квадроциклах и портили посевы. Один из байков застрял, к тому же время было позднее, а дети были одни.

"У Никиты Николаевича первая была мысль: нельзя детей оставлять далеко от населенного пункта. Тут недалеко лес, железная дорога. Он попросил телефон у одного из детей, чтобы позвонить родителям. Он набрал одного из родителей, по-моему, его Аркаша зовут. Он сказал, что они приедут, и он привезет этих детей на Главную, к Ураллесхоз, к институту", - говорит Вячеслав Вегнер, депутат заксобрания Свердловской области.

То, что происходило у института, запечатлела камера видеонаблюдения. Забирать детей приехали их отцы. Но вместо благодарности Никита Зезин и его коллеги получили удары по лицу. За кадром остались и некоторые другие подробности общения.

"Когда Никита Николаевич начал к ним подходить, послышалась ругань, брань. Ему плюнули в лицо и тут же был первый удар в лицо. Потом последовали еще несколько ударов. Дальше Никите Николаевичу были удары ногой по голени", - рассказывает Вегнер.

По-другому оценивают случившееся родители школьников.

"Дети не успели даже доехать до этого поля, прокатиться, двое мужчин на УАЗике начали гнаться за детьми. В том числе за моим сыном. Они гнались, сигналили за ребенком. Из-за этого он не справился с управлением и чуть не перевернулся. Там была канава, из-за этого он застрял. Детей посадили в машину, угрожали им палкой. Сказали, что будем воспитывать их палкой. Называли их террористами и вредителями. Не давали позвонить родителям", - уверяет Светлана Поташкина, супруга Александра Реверука.

Супруга Реверука не отрицает, что именно он ударил Никиту Зезина, мол, был на взводе. Но это было не избиение, а скорее, пощечина и связи между инцидентом и смертью ученого она не видит. Впрочем, и то, почему дети поехали кататься на квадроциклах одни, объяснить не смогла.

Через несколько дней Никита Зезин попал в больницу, а 22 июля скончался. Официальная причина - инфаркт. Однако к этому моменту дело получило в Екатеринбурге широкую огласку. Расследование инцидента взял на контроль глава Следственного комитета. Накануне было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый – 38-летний местный житель. Сегодня ему предъявили обвинение.

"По данным следствия, 13 июля 2026 года обвиняемый, находясь вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли совершаемое несовершеннолетними правонарушение. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением", - заявил Александр Шульга - старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области

Родители школьников написали встречное заявление. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, не исключено, что для расследования будет применен полиграф.