Медведев назвал победу в СВО единственным способом сохранить Россию

Против России введено уже около 30 тысяч всевозможных санкций, страна "со всех углов" чувствует политическое давление. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас наше государство испытывают на прочность, особенно ощутимо - в экономическом плане.

Медведев полагает, что противники России всегда пытались расшатать государства. Так было и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза, и сейчас. Такая большая и сильная страна, считает политик, Западу попросту не нравится. Ранее Россию пытались подчинить через "договоренности", но это не удалось.

По мнению Медведева, единственный способ спасти Россию — это победа в специальной военной операции.

Накануне Дмитрий Медведев заявил, что враги пытаются дестабилизировать российское общество, распространяя фейки о том, что в России якобы планируется мобилизация. По его словам, эти слухи — вранье, никакой необходимости в этом для российской армии нет.