Народный артист выставил Клару Новикову за дверь

Клара Новикова была верным другом народного артиста Михаила Жванецкого. До самой его смерти звезда "Аншлага" находилась рядом. При этом на романтические отношения между юмористами не было и намека. Более того, Новикова была невольной свидетельницей многочисленных романов Жванецкого.

Со дня смерти Михаила Михайловича прошло почти шесть лет. Как призналась в одном из интервью юмористка, с того момента не было и дня, чтобы она не вспоминала строго друга добрым словом. Артисты много лет работали в одном офисе в Москве. Новикова ударилась в воспоминания и поделилась некоторыми забавными воспоминаниями, связанными со Жванецким.

Юмористка призналась, что Михаил Михайлович всегда отличался любвеобильностью, а его "музы" прибывали в их офис одна за другой. Однажды, правда, Новикова не успела удалиться с места событий, чем поставила Жванецкого в неловкое положение. Как-то раз директор сатирика активно выпроваживал артистку из офиса. Оказалось, что ровно в семь часов вечера туда должна была прийти некая барышня.

"Я пообещала, что уйду в 18:45. И вдруг "вдохновение" пришло на 15 минут раньше. В тот момент, когда я еще не успела уйти. Михаил Михайлович засуетился: "Ты извини, мне надо говорить с людьми, смотреть им в глаза". Я разглядеть вдохновение не успела, но оно было на таких высоких ногах! Высокие девки все были его. Жванецкому необходимо было внимание женщин, особенно тех, кто ему нравился", — вспоминает Новикова.

Призналась артистка, что по молодости сама могла оказаться в объятиях Жванецкого. Она рассказала, как пришла к нему в отель вместе с мужем, рассчитывая поработать над номером, однако была выставлена за дверь. Жванецкий сильно удивился, что молодая и перспективная артистка отказалась пить с ним водку, да еще и явилась вместе с благоверным.

"Тогда он только появился в Москве, у него не было квартиры. Поэтому жил Жванецкий в гостинице. У него был двухкомнатный номер. Он говорит: "Приходи ко мне в гостиницу в девять утра". Я взяла своего мужа Витю. Мы пришли. Я оставила мужа внизу, а сама пошла к Жванецкому. Он открывает дверь в пижаме. Я вижу, что в другой комнате разослана постель. Михаил Михайлович помог мне шубку снять. Присел рядом, говорит: "Давай водки выпьем". Я удивилась: "Михаил Михайлович, меня там внизу муж ждет". "Ты пришла ко мне в девять утра за монологом с мужем?" — спросил он. Я, наивная, сказала правду. Он открыл дверь и говорит: "Уходи". Выгнал меня и текст не дал", — смеясь, рассказала артистка.

Курьезный инцидент никак не помешал дальнейшей дружбе Жванецкого и Новиковой. Актриса была рядом с Михаилом Михайловичем до его последних дней, а после смерти сатирика продолжает его юмористические традиции.