Предводитель киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украину не принимают в НАТО. Утративший легитимность украинский президент заявил, что не понимает причины нежелания альянса видеть его страну в своих рядах.

По словам Зеленского, он "никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО" несмотря на то, что "мы очень сильно хотим быть" членом этого военно-политического блока.

Главарь киевского режима попытался убедить США и европейских членов НАТО в том, что принятие Украины в альянс — в их собственных интересах, поскольку такой шаг можно рассматривать как эффективную гарантию безопасности, сообщает Fox News.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подчеркивал, что единства по вопросу приема Украины в НАТО нет. По словам политика, на данном этапе "интеграция Украины происходит с точки зрения повышения совместимости и координации с НАТО".

Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура объяснил, почему европейские страны не стремятся принять Украину в свои объединения. Политик подчеркнул, что "даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев". По словам Окамуры, "мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО".