Россиянам объяснили, кого накажут за использование Telegram

Уголовное преследование в России сооснователя Telegram Павла Дурова не означает запрета мессенджера для российских пользователей. Об этом рассказал в среду, 29 июля, адвокат Тимур Чанышев.

Как подчеркнул юрист, для обычных граждан правовая ситуация не изменилась, несмотря на запуск процедуры объявления Дурова в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Это означает, что закон не запрещает устанавливать Telegram на свои гаджеты, регистрировать аккаунт, вести личную переписку и пользоваться законными каналами.

Однако важно помнить: мессенджер может стать для злоумышленников инструментом и способом совершения преступления. Ответственность будет наступать не за факт использования Telegram, а за совершение в нем или с его применением конкретных умышленных действий, запрещенных законодательством.

При этом адвокат Мария Юндина не исключила, что Telegram могут признать террористической организацией. Юрист напомнила, что это самостоятельная процедура, не уголовная. Обвинение или даже приговор создателю мессенджера автоматически такого статуса не порождают, но могут использоваться прокуратурой как доказательства в отдельном производстве.

Тем временем адвокат Филипп де Вель исключил выдачу своего доверителя российским властям из Франции. Юрист пояснил, что любой обладатель французского паспорта защищен законом Франции, запрещающим экстрадировать собственных граждан в другие страны. Даже если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции, цитирует эксперта ТАСС.