Пострадавший при атаке дронов ВСУ на Керчь мальчик умер

Ребенок, тяжело пострадавший из-за попадания беспилотника ВСУ в дом в Керчи, скончался. Об этом рассказали в среду, 29 июля, в региональном Министерстве здравоохранения.

Как уточнял советник главы Крыма Олег Крючков, целая семья пострадала из-за украинского дрона — он ударил по жилому сектору в Керчи. Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мальчика не удалось.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне, а главаря киевского режима надо официально признать военным преступником.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что киевский режим с маниакальным упорством стремится отыгрываться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте.

Чиновница напомнила про недавние случаи, когда украинские операторы БПЛА отчетливо видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с ВС России. Командиры ВСУ, которые отдают заведомо преступные приказы атаковать гражданские объекты, осознанно нарушают нормы международного гуманитарного права, подчеркивала Захарова.