Американская и французская разведки снабжали украинских военных данными, необходимыми для подготовки и нанесения ударов беспилотниками по территории России. Об этом рассказали источники на Украине.

По словам собеседников Financial Times, Соединенные Штаты и Франция помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляя разведданные. Это помогает украинским националистам скорректировать выбор объектов для атак дронами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался про дуализм американской позиции по конфликту на Украине. Политик отметил, что Соединенные Штаты поставляют оружие Украине, хотя "президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем — мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело". В то же время Вашингтон заявляет о готовности способствовать выходу на мирное урегулирование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поймала на слове бизнесмена Илона Маска, когда тот раскритиковал политиков за роскошную жизнь на фоне боевых действий. Чиновница предложила бизнесмену "развить мысль и предложить отвести Starlink", чтобы "люди не умирали".