Угрожал и обзывался: Евгений Тепляков устроил очередную потасовку на психфаке МГУ

Евгений Тепляков предпринял очередную попытку определить своих одаренных детей на факультет психологии МГУ. И если в 2022 году старшая дочь, 14-летняя Алиса, не осилила даже первый курс бакалавриата, то в этот раз отец захотел подать документы девочки уже в магистратуру. А вместе с ней — и 12-летнего сына Хеймдаля.

Однако упорство отца в деле получения детьми заветной корочки главного вуза страны снова натолкнулось на нежелание вуза такую возможность ему предоставлять. В своих соцсетях Евгений опубликовал череду видеороликов, на которых он бродил по коридорам приемной комиссии и жаловался, что сотрудников нет на рабочих местах. Одновременно Тепляков-старший отчитывался перед кем-то по телефону о своих действиях.

Позднее к нему все-таки вышел заместитель декана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев. Он сообщил, что написал заявление на Теплякова за то, что тот "угрожал и обзывался". На видео рядом с ним виден сотрудник полиции. Алиса Теплякова под надзором отца написала встречное заявление. Евгений попытался выпросить бланк и для Хеймдаля, однако сотрудники полиции, судя по видео, отказали ему в этом.

"У него есть право написать заявление. У нас двое детей. Получается бред: Ковалев полную ерунду написал, у него приняли, а ребенок не может зафиксировать нарушение права на образование", — негодовал Евгений.

На другом видео Тепляков-старший пытается вломиться в кабинет приемной комиссии. Сотрудники напомнили ему, что в коридоре без присмотра остались несовершеннолетние Алиса и Хеймдаль, но он никак на это не отреагировал. Завершил ролик Тепляков наигранным смехом.

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В марте стало известно, что Алиса Теплякова защитила в РГГУ диплом педагога-психолога. Девочка училась дистанционно и претендовала на красный диплом, однако на защите получила отметку "хорошо". Выпускную работу она писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет.

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Спустя несколько недель стало известно, что девочка получила второй диплом о высшем образовании по направлению подготовки "Психология". Во втором случае название вуза было неизвестно. СМИ предполагали, что речь идет о негосударственном Московском международном университете. Спустя время стало известно о еще одном, третьем дипломе Алисы.

В начале июля стало известно, что 12-летний Хеймдаль получил красный диплом инженера-программиста.