Российская армия ударила высокоточным оружием по портам и судам на Украине, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в среду, 29 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, в порту Южный поражены два сухогруза, перевозившие военные грузы. В Одесском порту мишенью стал резервуар с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

Кроме того, на переходе морем около острова Змеиный поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы.

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что Украину ожидают очень непростые времена: из-за массированных ударов ВС России по портам украинцы останутся без продуктов и предметов первой необходимости. Теоретически можно было бы получать грузы через румынские порты, но железная дорога до Украины обладает весьма ограниченной пропускной способностью.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высоко оценил эффективность атак ВС России на портовую инфраструктуру и суда украинских националистов. Как отметил эксперт, "Одесса теперь нерабочий порт", причем "на обозримое будущее".