В Госдуме предложили перевести россиян на верифицированный доступ в интернет

Российским властям стоило бы подумать над созданием верифицированного интернета — это предполагает доступ в Сеть только после прохождения авторизации и подтверждения личности конкретного пользователя. Такое мнение высказал заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

Парламентарий высказался на фоне сообщений об уголовном преследовании создателя Telegram Павла Дурова. ФСБ допустило объявление бизнесмена в международный розыск за содействие терроризму — мессенджер никак не реагировал на террористическую активность ряда пользователей и каналов.

Свинцов указал, что процветанию преступности в Сети лишь на руку анонимность, которая "в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних". Важно понимать, что "по ту сторону экрана — тоже человек, а не бот или фейк", а если "собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят".

Депутат напомнил в интервью газете "Взгляд", что российское законодательство предъявляет к интернет-ресурсам "абсолютно несложные и логичные требования". Это стало очевидно на примере игровой платформы Roblox, которая добилась снятия ограничений, за несколько месяцев исполнив требования закона.

Член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков подтвердил, что мессенджер Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России, если будут соблюдать законодательство, не нарушая информационных прав граждан. Как подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости, это "справедливое и главное цивилизованное предложение", а также главное условие, при котором иностранные ресурсы могут работать в нашей стране.

Ранее глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила против "вовлечения наших детей на платформы и социальные сети". Парламентарий отмечала, что доступ в интернет следует разрешать юным россиянам лишь после получения паспорта.