ПВО сбила 258 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 30 июля

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 30 июля ПВО сбила 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской и Пензенской областей. Украинские беспилотники сбиты над Краснодарским краем, республиками Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в "Максе" о последствиях налета украинских дронов на регион. В результате атаки возникло возгорание на территории склада Wildberries. На месте работают пожарные расчеты и силы МЧС, прибыли машины скорой помощи. По предварительной информации, есть один пострадавший, эвакуированы около 200 сотрудников.