Минобороны рассказало о новых героях СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Виктор Наздрачёв получил от разведки координаты вражеского миномётного расчёта, который сдерживал наступление штурмовиков. С помощью ударного беспилотника Виктор ликвидировал огневую точку ВСУ. И наши передовые отряды смогли без потерь занять более выгодные позиции.

Сержант Марат Биктимиров, рискуя собой под артобстрелами и атаками FPV-дронов, скрытно пробрался к опорнику неприятеля, установил на подступах танковую мину и дистанционно взорвал ее. Вражеский блиндаж и находившиеся в нём боевики были уничтожены.