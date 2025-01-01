В интересах группировки "южан" экипаж СУ-34 нанес удар по опорнику и пункту управления ВСУ. На противника обрушились бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели ликвидированы.

В Запорожской области ударные дроны и "Ланцеты" группировки "Восток" сорвали переброску вражеского подкрепления на передовую. Ликвидированы БТРы западного производства и более 10 единиц автомобильной техники.

А "Град" пятой общевойсковой армии там же накрыл залпом в лесополосе укрепрайон неприятеля с огневыми точками и оборудованными переходами. На Краснолиманском направлении наши "птицы"- перехватчики протаранили в воздухе вражеские дроны R-18. На Добропольском участке фронта расчет "ТОР-М2" уничтожил беспилотник ВСУ самолетного типа, надежно прикрыв позиции артиллерии и штурмовые отряды.

А в Курской области саперы добровольческого подразделения продолжают освобождать дороги и поля от взрывоопасных предметов. Спасаясь бегством, боевики в 2025 году оставили после себя мины-ловушки, растяжки и различные типы боеприпасов, в том числе стран НАТО. За сутки специалисты обезвреживают их десятками, очищая значительные территории. Работы идут под прикрытием мобильных огневых групп, которые защищают саперов от атак вражеских дронов.