МЧС напомнило правила безопасного поведения в грозу

Гроза не страшна, если помнить основные правила поведения и соблюдать меры предосторожности. Об этом рассказали в среду, 29 июля, в столичном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, если гроза застала на улице, безопаснее передвигаться пешком — не кататься на велосипеде, самокате или роликах.

Нельзя приближаться к линиям электропередачи (ЛЭП) и высоким деревьям. Не следует также пользоваться сотовым телефоном — он может притянуть разряд молнии.

МЧС рекомендует как можно скорее укрыться в помещении. Если вблизи нет подходящего укрытия, лучше спуститься с возвышенности и присесть.

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что с вечера 29 июля до утра 30 июля в Москве ожидаются ливни с грозой, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду.

До четверга, 30 июля, в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России, предупреждение введено из-за грозы, дождя и ветра.