Каждый день простоя так называемых портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный) обходится Украине примерно в 70 миллионов долларов. Такие расчеты приводят украинские средства массовой информации.

Согласно этим данным, которые приводит ТАСС, в июне три порта Большой Одессы отгрузили товары на 2,1 миллиарда долларов из общего украинского экспорта, который оценивается в 3,5 миллиарда. Из этого журналисты делают вывод, что в среднем через указанные гавани ежедневно проходило продукции примерно на 70 миллионов долларов.

Если говорить о физическом объеме торгового потока (экспорт плюс импорт), через морские пункты пропуска прошло более 40 миллионов тонн грузов из общих 68,5 миллиона тонн , то есть каждые 6 тонн из 10.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, изучив данные за неделю простоя портов Большой Одессы на фоне массированных ударов российских бойцов, сделал мрачный прогноз для украинской экономики. Эксперт отметил, что уже в течение следующих недель могут сократиться закупочные цены у украинских производителей, возникнет дефицит складских мощностей в стране, а Киев недополучит значительную часть валютной выручки.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высоко оценил эффективность атак ВС России на портовую инфраструктуру и суда украинских националистов. Как отметил эксперт, "Одесса теперь не рабочий порт", причем "на обозримое будущее". Российские удары лишают Украину притока финансов, поскольку страна осталась без возможности экспорта. Это "душит украинскую экономику".