Погода в первые выходные августа сделает прощальный поклон лету

Первые августовские выходные в столичном регионе обещают оказаться наилучшими за текущий летний сезон. Такой прогноз дал в среду, 29 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, которого цитирует РИА Новости, на фоне гребня антициклона москвичей ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода с температурным фоном на четыре-пять градусов выше многолетней нормы.

В субботу ожидается плюс 26-29 градусов. В воскресенье столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки, однако случится это, вероятнее всего, в последний раз за это лето, предупредил Тишковец.

Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, но "это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета "бабьего". Метеоролог напомнил народное выражение: "Август пришел — свое лето забрал".

В целом август в Москве не будет жарким, среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Дождей выпадет больше нормы на 10-20%.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета, согласно расчетам, будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.