Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за период с 8.00 до 20.00 мск среды, 29 июля, уничтожили и перехватили 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были уничтожены и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Крыма, Удмуртии, Краснодарского края, Пермского края и над акваторией Черного моря.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что киевский режим с маниакальным упорством стремится отыгрываться на мирных гражданах, направляя на них дроны, в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте.

Тем временем источники западных СМИ на Украине заявили, что американская и французская разведки снабжали украинских военных данными, необходимыми для подготовки и нанесения ударов беспилотниками по территории России. Это помогает украинским националистам скорректировать выбор объектов для атак дронами.