Россия могла бы поразить военные цели в Европе спомощью своего новейшего ракетного комплекса "Орешник", однако она не заинтересована в этом. С таким заявлением выступил в среду, 29 июля, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Как подчеркнул финский политик, которого цитирует РИА Новости, если бы Россия захотела нанести удар по Европе, она могла бы легко сделать это с помощью ракет "Орешник", причем "решительно и точно".

Однако российская армия не предпринимает такой шаг, поскольку к эскалации стремится не Москва, а Европа, оказывающая Украине все большую военную поддержку, подчеркнул Мема.

Почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер отмечал, что Москва для нейтрализации военных аэродромов в европейских странах может задействовать ракеты "Орешник", с которыми Запад ничего не может сделать.

Бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что "Орешник" разрабатывался для ударов по объектам определенной структуры. Эксперт сделал из этого вывод о том, что когда ВС России "действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения".