Лидеры парламентских партий выступили на форуме "Территория смыслов"

В мастерской управления "Сенеж" — день большой политики. На площадке Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" выступили лидеры парламентских партий. Главная тема - роль активистов в условиях нового времени. Мастер-класс от ведущих политиков, ответы на вопросы.

Какой российская политика будет завтра, во многом зависит от тех, кто делает в ней первые шаги уже сегодня.

— Я хочу и дальше быть в политике и двигать страну к лучшему! Я верю, и я вижу, смотрю, как меняется жизнь людей. И знаю, что могу и лучше!

— Мне на самом деле надоело, что всегда говорят, что молодежь — это будущее. Это настоящее. Обычно говорят так, чтобы молодежь отфутболить на некоторое время, а у нас другой принцип: решать можно здесь и сейчас.

На форум "Территория смыслов" на берегу озера Сенеж, приехала молодежь со всей страны - это сторонники политических партий. У каждого свои взгляды. Но именно из этого многообразия и складывается поколение, от которого зависит будущее России.

Главная тема этой встречи — какой Россия будет через 10 лет, в 2036 году. На сцене — лидеры пяти думских фракций, а в зале — молодежь, которая уже сейчас делает первые шаги в политике.

Временами здесь было очень шумно. Участники молодежных политических объединений срывали голоса, поддерживая своих лидеров. Например, многим пришлось по душе предложение ЛДПР.

"Мы сегодня лучшие в мире по киберспорту, в частности. И я предлагаю и прошу всех меня поддержать. Чемпионат мира по киберспорту в 30-м году провести в России", - говорит Леонид Слуцкий.

Конечно, каждый из выступающих говорил и о более серьезных вещах. А зрители задавали любые вопросы. Геннадия Зюганова спросили об обновлении руководства партии.

— КПРФ говорит о сменяемости и обновлении власти. Но саму партию вы возглавляете уже более 30 лет. Когда КПРФ покажет обновление на собственном примере?

— Политики - это не спортивная команда. Годами появляется тот опыт и мудрость, которые крайне необходимы в чрезвычайных условиях. И есть возможность передать новому поколению. Если посмотреть на нашу команду, она в основном, молодая. Сильная команда - это мудрость, уникальный опыт, задор, молодая энергия. Смотри, какие чудные ребята. Советую вам придерживаться такой кадровой политики.

Лидер Справедливой России ярко высказался о паводках.

"Меня бесит, бесит, когда паводки! Несколько лет я говорю: послушайте, ну, давайте проверим все гидросооружения! Потому что они в бесхозном состоянии. Вы же видите, заливает улицы водой. А где ливневка-то? А чего вы все спите-то? И все делают вид: "Ой у нас тут столько дождей выпало..." Но это же бесхозяйственность", - негодует Сергей Миронов.

Много говорили и о противостоянии с Западом. Например, на технологическом фронте.

"Нам нужны и технологические и управленческие технологии. Нужна свобода народного ВПК. Только с этими фронтированными передовыми компаниями, незарегламентированными, мы сможем победить. И вот эта свобода инженеров, управленцев, людей в сфере ИТ, эта поэзия искусственного интеллекта, которая будет русской поэзией, только с её помощью мы победим!" - говорит Алексей Нечаев.

Наша страна успешно противостоит санкциям. Фундамент для этого, в том числе заложили поправки в Конституцию.

"Мы получили верховенство российского закона над международным законодательством! Правильно хлопает "Единая Россия". Это сущность! Если бы сейчас был примат международного права, чтобы с нами было? При 30 тысячах санкциях, о которых говорили коллеги? Мы это сделали! И мы сегодня четвертые по покупательной способности в Европе!" - говорит Владимир Васильев.

Но нашу страну еще будут испытывать на прочность. А потому - сила в единстве. С этим согласились все участники встречи. Был среди гостей и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"У нас сейчас одна общая задача, она очевидна - сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом - победой в специальной военной операции. Нация для того, чтобы сохраниться, должна собраться в кулак, занять одну позицию. Только тогда победим", - заявил Дмитрий Медведев.

Потому что партий в России много. А Родина - одна.