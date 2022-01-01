Мишустину доложили о росте налоговых поступлений в бюджет

За первую половину текущего года на два с половиной триллиона рублей увеличились налоговые поступления в бюджет. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Речь зашла и о льготах. По словам Егорова, этот вопрос ФНС взяла на себя: налогоплательщикам, которым положены пониженные ставки, а это без малого 36 миллионов человек, не нужно предоставлять никаких бумаг и справок. Сделан перерасчет налогов по единой федеральной льготе для участники СВО и членов их семей, несмотря на то, что норма введена в этом году, ее действие распространили на период с 2022 года.

"Работа службы требует отлаженных механизмов на всех уровнях. И конечно, прежде всего, при взаимодействии с налогоплательщиками, будь то предприятие, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый. Для всех них уплата обязательных платежей должна проходить, как мы говорим, максимально бесшовно, комфортно, в удобном формате. И конечно, это особенно важно для семей с детьми. Для родителей, которые воспитывают двух и более детей при невысоком достатке, с 1 июня по поручению главы государства внедрён пониженный до 6% уровень налога на доходы физических лиц", - заявил Михаил Мишустин.