Путин поприветствовал участников турнира "Игры будущего"

800 спортсменов из 34 стран примут участие в "Играх будущего". Международный турнир проходит в третий раз и в этом году его принимает Астана.

"Игры будущего" - крупнейшие соревнования по фиджитал-дисциплинам, когда участники сначала соперничают на компьютерных симуляторах, а потом на спортивных площадках. Концепцию "Игр будущего" разработали в России и это сразу стало глобальным трендом в киберспорте.

"Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаём все условия для развития этого вида спорта. Важно, что география Игр расширяется. В этом году их принимает яркая, современная, динамично растущая Астана, перенявшая эстафету у Абу-Даби – хозяев соревнований прошлого года. Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и "Игр будущего" Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи "Игры будущего" проводятся в Астане", - сказал Владимир Путин.