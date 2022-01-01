Россия "мечена" Богом: Лавров рассказал, что помогает стране выстоять

Западные собеседники пытаются "развести" Россию, обещая одно, а делая другое. На это указал министр иностранных дел, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Глава российской дипломатии напомнил слова Владимира Путина по поводу отношений с Западной Европой: так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет.

---

Министр иностранных дел владеет сингальским, английским и французским языками. Однако живой язык российской дипломатии многограннее. Для уютной дружеской обстановки Сергей Лавров может исполнить под гитару песни Высоцкого или Окуджавы. Но если допекут, то бывает, что и горячее словцо вылетит. Которое тут же уходит в народ.

"Если бы вы зарегистрировали на себя товарный знак "дебилы, с одним словом", то вы бы, наверное, стали богатым человеком. Потому что эту майку носили практически все мои коллеги, и я тоже. Она продавалась тиражами в тысячи экземпляров. Это ваш характер? Или выскакивает, просто исходя из какой-то ситуации?" - спрашивает Андрей Кондрашов.

"Выскакивает. Мы же все живые люди. А насчет торговой марки, никогда об этом не задумывался. Кстати, после Аляски, где я появился в свитере "СССР", звонили моим помощникам, благодарили. Говорили, что готовы навязать этих свитеров для моих друзей", - отвечает Сергей Лавров.

В августе прошлого года свитер с надписью "СССР" произвел фурор. И не только на Аляске. Его обсуждал весь мир. Русофобы даже обвиняли нашу делегацию в намеренном троллинге американцев в частности и Запада в целом. Москва уже не раз заявляла: возвращать Союз не стремится, это бессмысленно.

Но вот помнить и ощущать причастность к тому, что советские люди делали в тяжелейших условиях - это нормально. Поднимали страну. Вытаскивали из нищеты. Миллионами жизней заплатили за то, чтобы в мире не было нацизма. И сегодня Россия продолжает дело предков.

"Мы завершаем дело наших дедов и прадедов, которые уничтожили нацизм, но наши бывшие союзники этот нацизм спасли. Известно про судьбу генералов вермахта, которые на Западе обрели и дом, и кров. И сейчас – никто никогда не мог подумать, что это произойдёт, – но нацизм возрождается уже в открытую, даже никто не скрывает. Поэтому нет другого у нас варианта, если мы хотим остаться нашей русской цивилизацией", - говорит Сергей Лавров.

Лавров признает: всегда хочется верить в лучшее и видеть хорошее, такова русская душа. Но есть факты: наши бывшие союзники в борьбе с гитлеровской Германией, англосаксы, теперь воюют против нас чужими руками. Но, даже вооружая киевский режим самыми современными комплексами и ракетами, в честном бою победить не могут. Поэтому бьют исподтишка. Не по военным. По гражданскому обществу: санкциями и провокациями. Русский народ, доверяющий выбранной им власти, коллективному Западу не удобен.

"Конечно, они хотят смуту здесь "соорудить". Они восполняют свои провалы на той самой линии боевого соприкосновения, пытаются террористическими актами подорвать уклад жизни, к которому привыкли люди. Я очень горд, честно говоря, за то, что народ воспринимает это правильно",- заявил Сергей Лавров.

Обещают одно - делают другое. Всю политику стран НАТО, которые ведут диалог с нашей страной, Лавров умещает в два предложения. Россия дверь в переговорную держит открытой, но так как было до февраля 2022, больше не будет.

"Запад сейчас нам говорит, что они ещё подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, Зеленский, президент России Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня. После этого они, западники, введут многонациональные силы во главе с Францией и Англией и потом, значит, сядут поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Замрем на линии соприкосновения – нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут. Но качество нашего народа оно все-таки уникально тем, что, например, помните была такая строка: "У советских собственная гордость"? Это не потому, что она появилась у советских, а потому, что у русских она всегда была. Эта гордость остаётся",- говорит Лавров.

Эту гордость день за днем укрепляют наши армия и флот, воздушно-космические силы и войска беспилотных систем. А еще, вера.

"Меня бабушка крестила тайно от мамы. Мама была коммунистом. У меня крестик тот сохранился, который мне тогда надели", - поделился сокровенным министр.

Коллективный Запад и его киевские питомцы так оголтело борются с православием. Ведь вера помогает русскому человеку выстоять в самую трудную минуту. А они все фантазируют о стратегическом поражении России.

"Россия "мечена" Богом. А уж когда уж совсем тяжело, нам помогают свыше", - заключил Лавров.