Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, Об этом напомнило в среду, 29 июля, российское посольство в Вашингтоне, комментируя обсуждение в американском Конгрессе новых рестрикций.

Речь идет про одобренный Сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект покойного русофоба Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Российские дипломаты подчеркнули: этот законопроект оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу, поскольку новые ограничительные меры нанесут ущерб, прежде всего, самим Соединенным Штатам.

Между тем сенатор Джин Шахин заявила, что среди американских законотворцев нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против России, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее предупреждал, что от новых санкций больнее станет их же авторам. Российские власти не раз подчеркивали, что наша страна научилась жить под гнетом внешних ограничений и даже использовать их как новые возможности для дальнейшего развития и прогресса.